Вчинив розбій та умисне вбивство, яке намагався замаскувати під самогубство

Над розкриттям цього злочину поліцейські Вінниччини працювали понад місяць. День за днем вони збирали докази для встановлення особи нападника, який 16 лютого позбавив життя 20-річну жительку Барської громади. 27 березня поліцейські затримали підозрюваного у злочинах та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За словами начальника Головного управління Національної поліції Вінницької області Івана Іщенка, зловмисник практично не залишив на місці злочину жодних слідів. Він зачинив з середини вікна та двері, практично не взяв з будинку цінних речей. Для того щоб заплутати слідство і уникнути відповідальності, він облаштував все так, ніби потерпіла вчинила самогубство.

Наполегливість та досвід поліцейських, які працювали на місці події, дали змогу їм знайти докази присутності у будинку сторонніх осіб.

Також вони встановили, що з будинку зник деякий одяг дівчини, кілька прикрас і гроші. Згодом, зниклий одяг знайшли спаленим у лісі.

Поліцейські опитали майже усіх односельчан потерпілої, ідентифікували тих, хто в день вбивства транзитом перебував у селі. Призначили пів сотні експертиз, провели десятки слідчих і розшукових дій.

Днями поліцейські здобули неспростовні докази причетності до злочину 23-річного сусіда дівчини. Чоловік проживає за кілька вулиць від неї.

За попередньою інформацією слідства, зловмисник проник до будинку дівчини, щоб вчинити крадіжку. Коли господарка його виявила, він накинувся на неї з ножем. Потім знищив усі докази своєї присутності й інсценував її самогубство.

Над розкриттям злочину працювали оперативники, слідчі й криміналісти обласного главку, жмеринської поліції, спеціалісти кримінального аналізу. Процесуальне керівництво розслідування здійснює обласна прокуратура.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області