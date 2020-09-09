Верховный Суд остановил выполнение решения о выплате Суркисам $350 млн.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство «ПриватБанка» и остановила исполнение постановления Печерского райсуда.

Верховный суд остановил выполнение постановления суда об обеспечении иска иностранных компаний к «ПрибатБанку».

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

8 сентября суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда открыл кассационное производство по делу № 757/7499/17-ц по кассационной жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда города Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство «ПриватБанка» и остановила исполнение постановления Печерского райсуда, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

«Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ «ПРИВАТБАНК» денежных средств в сумме 347 млн долларов США. Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом. Применяя такую остановку выполнения, Суд не дает оценки обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон», — говорится в сообщении.

С постановлением Верховного Суда делу № 757/7499/17-ц (производство № 61-9313ск20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, семья Суркисов обжаловала в суде процедуру bail-in, согласно которой ПриватБанк национализировали в 2016 году. На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) — 514,1млн гривен, Григорий Суркис — 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) — 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) — 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

2 сентября 2020 года Печерский райсуд принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направленное на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн).

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, позволяющий не осуществлять принудительное исполнение этого постановления. Документом предлагается дополнить закон «Об исполнительном производстве» статьей 62 прим. 1 — «Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска» с таким текстом: «Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста».

Во фракции «Слуга народа» полагают, что законопроект может быть принят в течение двух недель. // LB.ua