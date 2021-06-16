Син довго не міг додзвонитися до матері, а коли він приїхав до неї, виявив на полу скривавлене тіло

Поліцейські завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чернігівця, який підозрюється у розбої та вбивстві пенсіонерки з корисливих мотивів.

Вранці 15 березня до поліції надійшло повідомлення про вбивство пенсіонерки в Чернігівському районі. Син довго не міг додзвонитися до матері, яка мешкає в селі за 25 кілометрів від Чернігова. Коли він приїхав до неї, виявив на полу скривавлене тіло 81-річної жінки. Безлад в будинку вказував на те, що вбивця щось шукав.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції Чернігівського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області встановили, що до злочину причетний 37-річний чернігівець.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Поліція встановила, що підозрюваний безробітний та зловживає алкоголем і наркотиками. Пенсіонерку він вбив з корисливих мотивів – в її оселі зловмиснику вдалося знайти трохи більше 7 тисяч гривень.

Підозрюваний обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого:

частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), що карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна;

частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство з корисливих мотивів). Максимальна санкція покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство завершено. Матеріали справи поліція скерувала до Чернігівського районного суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області