В Одесі 43-річний іноземець здійснив розбійний напад на місцеву жительку

Подія сталася 12 березня ввечері на Соборній площі. Помітивши, як дівчина розмовляє по телефону, зловмисник рушив за нею слідом, а у слушний момент ударив ногою в обличчя. Потерпіла впала на тротуар і нападник відібрав у неї смартфон вартістю 14 тисяч гривень.

Поліцію та «швидку» на місце події викликали пересічні громадяни. Медики ушпиталили постраждалу, їй діагностували перелом щелепи. Правоохоронці ж затримали правопорушника, він сховався у дворі на вулиці Преображенській. Там же поліцейські виявили і гаджет одеситки, який іноземець, злякавшись відповідальності, сховав у водостічній трубі.

«За наявністю достатніх доказів слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, (розбій), вчинений в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Підозрюваного поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання і нині клопочуть про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Павло Гавришко.

Одеське районне управління поліції №1