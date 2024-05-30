У Києві затримали зловмисника, який біля дитячого майданчику ножем тяжко поранив незнайомця

Під час раптового конфлікту порушник вдарив перехожого ножем у груди. Вже через пів години поліцейські затримали зловмисника неподалік місця події, за скоєне киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць району перебуває чоловік з ножовим пораненням. На місце події для з’ясування усіх обставин негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, екіпаж патрульної поліції та бригада швидкої допомоги.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків сиділи на лавці біля одного з дитячих майданчиків. В цей час між ними та перехожим виник раптовий конфлікт, під час якого один з чоловіків ножем завдав удар у груди незнайомцю, після чого одразу втік з місця події.

50-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини медики госпіталізували до лікарні, а поліцейські розшукали та затримали 47-річного нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва