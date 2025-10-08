Верховний Суд залишив у силі вирок пропагандисту – фронтмену гурту «Джанго»

Верховний Суд залишив без змін вирок лідеру гурту «Джанго», засудженому за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України).

Його визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією чи проведенням заходів політичного характеру, строком на 15 років.

Прокурори у судах усіх інстанцій довели, що у 2022 році фронтмен гурту, перебуваючи на території рф, розмістив на відеохостингу «YouTube» звернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

У вересні 2022 року він також виступив у москві під час акції, присвяченій незаконним «референдумам» на тимчасово окупованих територіях України, а згодом оприлюднив повну версію виступу онлайн.

Крім того, засуджений створив телеграм-канал, де систематично поширював публікації, що виправдовували та підтримували агресивну війну рф проти України.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, визнавши кваліфікацію злочинів правильною, а призначене покарання — справедливим і співмірним характеру вчинених дій.

Кримінальне провадження розглянуто у порядку спеціального судового провадження (in absentia).

Офіс Генерального прокурора