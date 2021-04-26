Вибух у житловому будинку на столичних Позняках – у порушенні правил безпеки підозрюють п’ятьох службовців АТ «Київгаз» (фото)

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах розслідування за фактом вибуху влітку 2020 року у житловому будинку на Позняках повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ «Київгаз» та ще чотирьом службовим особам акціонерного товариства – трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці (ч. 2 ст. 272 КК України).

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи, службові особи АТ «Київгаз» під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички – байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. В результаті цих порушень 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 людей та травмування 3.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Наразі також вживаються заходи щодо заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора