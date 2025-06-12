Від $7000 до $20000 за перетин кордону: Нацполіція затримала вісьмох учасників злочинних схем

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним чоловікам організувати їхній виїзд до Румунії та республіки білорусь. В одному із злочинних епізодів зловмисники намагалися підкупити працівників прикордонної служби, проте були затримані правоохоронцями. Заходи із затримання проходили у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі поліції Волинської області спільно з прикордонниками заблокували схему незаконно переправлення осіб до рб. Організував її мешканець Тернопільської області, залучивши свого сина та двох жителів Львівщини та Тернополя. За 20 000 доларів вони хотіли домовитися з прикордонниками, аби ті допомогли їм налагодити схему незаконного перетину кордону. Їх затримали під час спроби підкупити службову особу.

На Закарпатті оперативники УСР та слідчі обласної поліції затримали організатора «схеми» під час переправлення особи до Румунії в обхід пункту пропуску. За це отримав 9 500 доларів. Загалом вартість його «послуг» коливалася від 7 000 до 10 000 доларів залежно від кількості людей та складності маршруту.

Ділки з Чернівецької області також обіцяли доправити охочих уникнути служби в ЗСУ до Румунії, але брали за це 4 000 євро. На власних авто вони перевозили клієнтів з Чернівців до кордону, оминаючи блокпости. Організатор у телефонному режимі координував усі дії учасників групи. Розрахунки проводилися у два етапи, також окремо платили за об’їзд постів, 200 євро за один. Оперативники УСР, слідчі поліції спільно з прикордонниками та СБУ затримали двох «перевізників» та організатора.

Нині вісьмом фігурантам оголошені підозри, залежно від ролі їм інкримінують:

– ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі),

– ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Заходи з документування та затримання проводилися спільно з працівниками 31 Чернівецького прикордонного загону, ВКР СБУ, відділу внутрішньої та власної безпеки по 6-му прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Захід», 27 прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби України.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюють Волинська та Закарпатська спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Західного регіону, а також Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України