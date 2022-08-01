Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість злочинів у Харкові значно зменшилась

Харківська поліція відзначає зниження рівня злочинності в Харкові та області за останні 5 місяців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко, передає “Думка“.

“На сьогодні значно зменшилась кількість злочинів загально-кримінальної спрямованості, побутових злочинів, таких як родинні сварки, тощо, – розповідає Тимошко. – Перш за все це пов’язано з тим, що людей у місті та області стало менше, але основне, я вважаю, це свідомість нашого народу. З 24 лютого люди відчули себе нацією з великої літери “Н” і людьми з великої літери “Л”. Вони допомагають один одному, об’єднуються”.

За словами Тимошко, наразі злочинів у місті та облаті стало менше в рази.

“Деякі види злочинів взагалі знили як явище. Наприклад, за останні три місяці ми не констатуємо жодної кваліфікованої квартирної крадіжки, коли злодії підбирають ключ до замка. Це так звані професійні злодії, що працюють ювелірно та методично”, – зазначає Тимошко.

У той же час поліцейським доводиться багато уваги приділяти пошуку колаборантів, ці злочини зараз на часі.