Розбійний напад на кредитну установу: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Московський районний суд м. Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловіку, який підозрюється у вчиненні розбою, поєднаному з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як повідомив в. о керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Сергій Колесник, у ході досудового розслідування встановлено, що 25 жовтня 2020 року 34-річний чоловік здійснив розбійний напад на відділення кредитної установи, розташованої в Московському районі м. Харкова. Погрожуючи пістолетом менеджеру, зазначений чоловік став вимагати передати йому грошові кошти з каси. Таким чином він заволодів близько 5 тис. грн.

Того ж дня чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України.

Встановлено, що раніше зловмисник вже відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів у м. Київ. Проте, звільнившись з місць позбавлення волі, здійснив низку аналогічних злочинів у м. Харків.

Досудове розслідування здійснює Московський ВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури