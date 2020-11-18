«Відкати» за підписання договорів підряду – повідомлено про підозру посадовцям держпідприємства на Волині

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом заступникам директора

держпідприємства служби місцевих автомобільних доріг однієї з областей у вимаганні та одержанні від суб’єктів господарювання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовці налагодили схему одержання від підприємців «відкатів» у розмірі 20% від вартості виконаних за договорами підряду робіт зі встановлення систем відеоспостереження на об’єктах будівництва та автодорогах на території Волинської області. Задокументовано два епізоди одержання хабарів на загальну суму 48 тис грн.

У ході проведення санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження та інших осіб, чия причетність до вчинення цього кримінального правопорушення встановлюється, вилучено 130 тис грн, 2800 дол США та 1600 євро, печатки семи різних підприємств, чорнові записи, травматичний пістолет, ніж, набої до гладкоствольної рушниці, комп’ютерну техніку, системи відеоспостереження й мобільні телефони.

Викриття посадовців – спільна робота прокурорів, Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України та Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури