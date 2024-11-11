Війна війною, а нардепам хочеться декриміналізації порнографії

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Ця версія більш консервативна, але після понад року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу”, – повідомив він.

За його словами, пропонується, щоб дорослих людей за створення та поширення відео інтимного характеру не ув’язнювали на 3-5 років.

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порнографія без згоди (порнопомста, deep fake).

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія).

порнографія з дітьми й розповсюдження серед дітей.

Водночас сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами. // Економічна правда