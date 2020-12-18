Викрадення дитини, сексуальне насильство – мешканцю Бориспіля загрожує довічне ув’язнення

Бориспільська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 29-річного чоловіка, за фактами викрадення малолітньої дитини, сексуального насильства та незакінченого замаху на зґвалтування 4-річної дитини (ч.2 ст.146, ч.4 ст.152, ч.3 ст.15 ч.6 ст.153 КК України).

За даними слідства, у серпні цього року 29-річний місцевий мешканець, перебуваючи в приміщенні АЗС, викрав дитину, у той час, коли її мати відволіклась на касі для розрахування за пальне та продукти харчування. Обвинувачений, з метою подальшого вчинення відносно малолітньої потерпілої сексуального насильства та зґвалтування, виніс на руках дівчинку з торгівельної зали та, посадивши до свого автомобіля, поїхав з нею у невідомому напрямку.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Наразі зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури