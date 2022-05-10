Викрадення та пограбування киян – п’ятьом нападникам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру п’ятьом особам, які вчинили напади на двох мешканців столиці з метою вимагання грошових коштів (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 6 травня поточного року двоє з підозрюваних схопили на вулиці чоловіка та посадили в автомобіль. Вдягнувши на потерпілого кайданки, зловмисники почали вимагати в нього гроші та цінні речі, застосовуючи при цьому електрошокер та алюмінієвий прут.

Після цього нападники вивезли чоловіка до лісопосадки, де наказали розблокувати телефон та надати їм паролі до банківських карток.

Намагаючись відкупитися від нападників потерпілий пообіцяв віддати електрогітару, яка зберігалась у нього вдома. Заволодівши гітарою вартістю 12 тис. грн, вимагачі відпустили підприємця.

Продовжуючи протиправні дії, зловмисники того ж дня разом з трьома спільниками вчинили напад на ще одного мешканця Києва. Нападники вдерлись у його квартиру та відібрали 2900 дол. США та золоті вироби на суму майже 100 тис. гривень.

Завдяки скоординованим діям правоохоронних органів зловмисників вдалося встановити та затримати. Це четверо мешканців Києва та житель Чернівецької області, віком від 30 до 41 років.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідство триває. Встановлюються обставини вчинення злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.

Київська міська прокуратура