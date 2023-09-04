Поліцейські затримали прикарпатця причетного до вбивства рідного батька

Поліцейські затримали прикарпатця причетного до вбивства рідного батька
Подія сталася на Коломийщині, 2 вересня. Захмелілий чоловік ножем смертельно поранив батька. Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку.
Повідомлення про вбивство на лінію «102» надійшло близько 18:45 години.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та слідчі слідчого управління.
Як з’ясували правоохоронці, в одному із помешкань села Молодятин, що в Печеніжинській ТГ, між нетверезим 46-річним сином та його батьком на побутовому підґрунті, виник словесний конфлікту. В подальшому син взяв до рук ножа та наніс один удар в область грудей потерпілому.
73- річний чоловік помер до приїзду медиків.
Чоловіка слідчі затримали по місцю проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини
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