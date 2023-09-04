Поліцейські затримали прикарпатця причетного до вбивства рідного батька

Подія сталася на Коломийщині, 2 вересня. Захмелілий чоловік ножем смертельно поранив батька. Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку.

Повідомлення про вбивство на лінію «102» надійшло близько 18:45 години.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та слідчі слідчого управління.

Як з’ясували правоохоронці, в одному із помешкань села Молодятин, що в Печеніжинській ТГ, між нетверезим 46-річним сином та його батьком на побутовому підґрунті, виник словесний конфлікту. В подальшому син взяв до рук ножа та наніс один удар в область грудей потерпілому.

73- річний чоловік помер до приїзду медиків.

Чоловіка слідчі затримали по місцю проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини