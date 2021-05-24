Викрадення військового майна майже на мільйон грн – військовослужбовця засуджено до позбавлення волі

Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області визнано винним начальника радіостанції однієї із військових частин у викраденні та пошкодженні військового майна, а також дезертирстві (ч. 3 ст. 411, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408 КК України).

Військовослужбовця засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі із позбавленням військового звання «сержант». Також судом задоволено позов прокурора в інтересах військової частини про стягнення з обвинуваченого понад 959 тис грн матеріальної шкоди.

Прокурори Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у суді довели, що військовослужбовець упродовж червня 2019 року по квітень 2020 року викрадав з автомобілів «Урал» комплектуючі та деталі окремих приладів і ЗІП-комплектів. Надалі витягував зі спецтехніки елементи, які могли мати цінність та містили дорогоцінні метали.

Згодом військовослужбовець дезертирував, щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини та ухилитися від військової служби назавжди.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону