Викрадення зброї в зоні проведення ООС — ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин, що наразі знаходиться у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Слідством встановлено, що вночі 05 червня 2020 року у місці тимчасової дислокації військової частини 21-річний старший солдат-військовослужбовець контрактник викрав пістолет конструкції «Макарова» («ПМ») калібру 9 мм, що належав іншому військовослужбовцю.

Надалі, за допомогою штик-ножа підозрюваний видалив нанесені на пістолеті серію та номер та поштовим відправленням надіслав його на адресу свого знайомого, який погодився купити викрадену зброю за 8 тисяч гривень. Останній при отриманні бандеролі затриманий співробітниками Національної поліції Полтавської області, вказана зброя була вилучена та ідентифікована згідно висновків експертів.

Таким чином старший солдат підозрюється у викраденні та привласненні зброї, вчинених військовослужбовцем, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює перший відділ військової прокуратури Донецького гарнізону. Оперативний супровід — Управлі ння стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР Національної поліції України.