Викрито діяльність групи харків’ян, які збували наркотики

Зловмисники розповсюджували особливо небезпечну психотропну речовину – PVP-сіль. Серед дилерів виявився колишній співробітник поліції. Наразі спільно з поліцією та прокуратурою Харківщини проведено обшуки та затримано фігурантів групи.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили групу осіб у причетності до збуту наркотиків на території міст Харків та Ізюм. Організував незаконний бізнес 34-річний харків’янин. У помічники взяв осіб, раніше судимих за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, а також – колишнього правоохоронця.

Оголошення для клієнтів дилери розміщували на одному з телеграм-каналів, розповсюджували синтетичну психотропну речовину — PVP-сіль — шляхом закладок, оплату отримували готівкою при зустрічі або на банківську картку.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції прокуратура Харківської області внесла відомості до ЄРДР за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Органом досудового розслідування було визначено слідче управління поліції Харківської області.

Після оперативних закупок працівники УДВБ НПУ, слідчі та бійці поліції особливого призначення Харківщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели майже два десятки санкціонованих обшуків у фігурантів викритої групи. Виявлено та вилучено марихуану, опій ацетильований, PVP-солі, 1,5 кілограма макової соломи, ампули з димедролом, метадон, пакети з насінням конопель. Також вилучено зброю, спецзасоби, банківські картки та готівку, автомобілі.

Готується вручення підозри організатору та двом його спільникам: 33-річному чоловікові та 41-річній жінці. В порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України їх затримано. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

За скоєні злочини зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України