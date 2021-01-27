Викрито контрабандний канал переправлення за кордон комплектуючих до зброї

Служба безпеки України блокувала у Житомирській області канал незаконного переправлення за кордон основних частин вогнепальної нарізної стрілецької зброї різних видів.

За попередніми даними досудового слідства, контрабандний трафік організувало подружжя з Києва. Фігуранти скуповували комплектуючі до стрілецької зброї, у тому числі до автоматів Калашникова і ручних кулеметів різних модифікацій, а також снайперських гвинтівок Драгунова.

Своїх «клієнтів» вони підшукували на тематичних інтернет-форумах і переправляли товар замовникам, переважно з країн Північної Америки, сервісами міжнародної пошти з відділень у райцентрах Житомирської та Київської областей.

Для приховування протиправної діяльності фігуранти дистанційно оформлювали відправлення через електронні кабінети, які були зареєстровані на неіснуючих осіб.

Співробітники української спецслужби задокументували декілька десятків фактів контрабанди і попередили відправлення за кордон 20 посилок з елементами бойової зброї.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили електронну техніку та інші речові докази незаконних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються джерела надходження комплектуючих до військових засобів ураження.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводились Управлінням СБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ