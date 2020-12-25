Викрито контрабанду брендових товарів більше ніж на ₴40 мільйонів під виглядом штучних ялинок 

​Через незаконні дії митників підприємці ухилялися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах.

Слідчими Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР проводиться документування неправомірних дій посадових осіб ряду правоохоронних органів, за сприяння яких систематично здійснювалось незаконне переміщення брендових товарів, а саме:

• мобільні телефони;

• планшети;

• ноутбуки;

• годинники;

• мобільні аксесуари;

• брендовий одяг;

• тощо.

За попередньою інформацією, 1 грудня 2020 року працівники Волинської митниці ДМС сприяли безперешкодному ввезенню на територію України великого об’єму вантажу під виглядом штучних новорічних ялинок.

2 грудня 2020 року працівники ГУ Нацполіції у місті Києві зупинили вказану вантажівку та виявили зазначені товари. Після чого автівка перебувала на зберіганні у районному управлінні Нацполіції у місті Києві.

​У ході досудового розслідування за даними фактами слідчі ДБР провели обшуки на МП «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за результатами якого вилучено речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Зазначений вантажний автомобіль зі вказаними товаром вилучено та арештовано в рамках кримінального провадження. За попередніми підрахунками слідчих в ньому знаходилося понад 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень.

​Через незаконні дії митників підприємці ухилялися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах.

Наразі проводяться слідчі дії спрямовані на документування неправомірних дій працівників митниці ДМС України та службових осіб інших правоохоронних органів, які сприяли незаконному ввезенню зазначених товарів в Україну та вчиняли дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди за подальше їх переміщення.

Державне бюро розслідувань