Викрито махінації з вивезення за кордон кольорових та дорогоцінних металів білье ніж на ₴100 мільйонів

Злочинці закуповували застаріле електрообладнання, яке містить кольорові та дорогоцінні метали. Ухиляючись від сплати податків, вартісний брухт вивозили у Польщу як електрообладнання та незаконно отримували відшкодування податку на додану вартість. За попередньою оцінкою, протягом 2020-2021 рр. фірмою-експортером відшкодовано ПДВ на загальну суму більше 65 мільйонів грн та подано заявку на відшкодування понад 26 мільйонів грн.

Правоохоронці провели 18 обшуків у Київській, Львівській, Миколаївській та Волинській областях. Вилучили документацію та техніку, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні. В одному з логістичних центрів виявили понад 320 тонн вантажу в палетах, підготованого для відправки в Польщу. Одну з партій, на суму 126 000 євро, затримали у пункті пропуску «Ягодин» безпосередньо під час спроби вивезення з України.

Учора у Львові та Києві керівнику підприємства-експортера, брокерам та двом співробітникам Львівської митниці вручено повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно з метою відшкодування збитків, завданих державі. Слідчі дії тривають.

Заходи з викриття даної схеми проводили співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Львівського прикордонного загону за координації Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Коментує офіцерка пресслужби Львівського прикордонного загону Кучковська Олександра

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ДПСУ