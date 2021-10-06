Викрито масштабну корупцію при реєстрації техніки українськими аграріями

СБУ викрила масштабну корупцію в одному з державних підприємств, що входить до сфери управління Держпродспоживслужби України. Організатори схеми одержували хабарі за безперешкодне внесення до держреєстру даних щодо технічного стану сільгосптехніки агропідприємств.

За оперативними даними, «прибутки» учасників оборудки становили майже 30 млн грн на рік.

Встановлено, що високопосадовці держустанови налагодили корупційний механізм отримання грошей від власників агробізнесу. За різні суми неправомірної вигоди чиновники обіцяли їм видачу «правильних» висновків з техогляду сільськогосподарських машин.

Крім того, учасники схеми «гарантували» безперешкодне внесення технічних даних до єдиного державного реєстру. Для цього вони вносили недостовірні відомості до відповідної електронної інформаційної системи.

Для передачі хабарів організатори оборудки залучили представника афілійованої комерційної структури.

У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали одного з керівників держустанови і посередника під час одержання 210 тис. грн неправомірної вигоди за видачу і реєстрацію 700 висновків.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за:

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в м. Києві та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ