Викрито осіб, які через український кордон переправляли нелегалів з РФ до країн Євросоюзу

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру двом особам, які займались незаконним переправленням нелегалів через державний кордон України до країн Євросоюзу поза пунктами пропуску ( ч. 3 ст. 332 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та інших регіонів України функціонувала злочинна група, діяльність якої полягала у організації незаконного переміщення нелегальних мігрантів з території Російської Федерації до України, а потім до країн ЄС.

Учасники цієї групи на власних автомобілях доставляли мігрантів (переважно вихідців з країн Близького Сходу) до завчасно орендованих квартир, забезпечували їх проживання, побут та харчування, та у подальшому здійснювали перевезення цих осіб до прикордонних районів західних областей України з метою незаконного переправлення через державний кордон.

У четвер, 20 серпня 2020 року, в межах кримінального провадження проведено 20 обшуків на території м. Києва, а також Закарпатської, Одеської та Хмельницької областей, за результатами яких вилучено мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цих злочинів.

Незаконну діяльність припинено прокурорами спільно з слідчим відділом Печерського Управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві та за оперативного супроводження Департаменту боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції України.

Прес-служба прокуратури міста Києва