Викрито працівників колоній, які проносили до установ наркотики (відео)

Працівники ДБР викрили співробітників Ладижинської, Кропивницької та Арбузинської виправних колоній, які йшли на хитрощі аби занести на території установ наркотики. Хтось ховав їх в одязі, хтось — у банці з варенням, а хтось — у власному обіді.

Так, молодший інспектор «Ладижинської виправної колонії № 39» заніс на територію установи наркотичні речовини в поліетиленовому пакеті, який заховав у банку з варенням. Він планував збути «товар» засудженому, який відбував покарання за розбійний напад.

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили йому про підозру.

А інспектор «Кропивницької виправної колонії (№ 6)» проніс на територію наркотичні речовини, заховавши їх у своєму обіді.

Працівники Теруправління ДБР Миколаєва завершили розслідування стосовно нього. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також помічник начальника «Арбузинської виправної колонії № 83» під час чергування проносив на роботу наркотичні речовини в особистих речах або їжі, після чого робив «закладки» для засуджених.

Задокументовано, як у такий спосіб він збув наркотичну речовину та отримав за це гроші від ув’язненого.

Розслідування за вказаним фактом вже завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Наразі підозрюваний відсторонений від посади та перебуває під домашнім арештом.

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Кваліфікація вказаних правопорушень: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснювали обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

ДБР