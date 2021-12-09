Викрито прокурора, який за десятки тисяч доларів сприяв в уникненні покарання за вбивство

СБУ викрила злочинну схему прокурора одного з відділів Миколаївської обласної прокуратури. За гроші посадовець пропонував сприяння в уникненні кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

Задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди за «закриття справи» щодо замаху на умисне вбивство людини.

За даними слідства, прокурор налагодив механізм одержання грошей за надання «допомоги» щодо уникнення можливого ув’язнення учасниками кримінальних проваджень.

Встановлено, що посадовець вимагав 20 тис. дол. США від близького родича, підозрюваного у замаху на вбивство. За цю суму обіцяв зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину з перекваліфікацією на менш тяжке правопорушення.

Крім того, прокурор «гарантував» подальше орієнтування суду на призначення зловмиснику покарання не пов’язаного із позбавленням волі.

Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно з Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора.

СБУ