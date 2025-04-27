Під час конфлікту житель Золотоноші зарізав чоловіка

24 квітня до Золотоніського райвідділу поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на вулиці Шевченка в місті Золотоноша виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням. Поліцейські затримали зловмисника. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Отримавши інформацію, на місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти.

Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що близько 3-ї години ночі, у комендантську годину, двоє чоловіків зустрілися в центральній частині міста. Між ними на ґрунті неприязних відносин виник конфлікт під час якого, 48-річний чоловік вдарив ножем у ногу 42-річного золотонісця. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Причетного до правопорушення фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

За даним фактом слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до 10 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Черкаської області