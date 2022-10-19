На Волині затримали чергового «помічника» бажаючих незаконно виїхати за кордон

Чоловік обіцяв ухилянтам допомогти безперешкодно виїхати за кордон шляхом внесення неправдивої інформації до системи «Шлях». Фігуранту оголошено про підозру.

У поле зору оперативників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції потрапив 33-річний мешканець Ковельського району, що на Волині. Він підшукував військовозобов’язаних чоловіків та пропонував їм допомогти уникнути мобілізації.

Чоловік казав ухилянтам, що має можливість вносити недостовірні відомості про осіб до бази даних системи «Шлях», за допомогою якої чоловіки призовного віку можуть безперешкодно та легально перетинати державний кордон. Свої послуги 33-річний ділок оцінював у 3000 доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції працівники слідчого управління ГУНП у Волинській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час отримання частини від домовленої суми фігуранта затримали оперативники УДВБ та слідчі волинської поліції. В ході проведення слідчих дій у чоловіка виявили та вилучили грошові кошти.

Наразі зловмиснику вже оголошено про підозру. За скоєне йому загрожує від 7-ми до 9-ти років позбавлення волі.

Оперативники ДВБ НПУ перевіряють можливість причетності інших осіб до незаконної діяльності чоловіка для притягнення їх до відповідальності. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України