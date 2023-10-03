Членам злочинної групи, які виготовляли та збували психотропи, загрожує до 12 років позбавлення волі

Кіберполіція Сумщини викрила 3-х зловмисників, які займалися виготовленням та збутом оптових партій психотропів. Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно членів злочинного угруповання. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Злочинну групу викрили оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

Організував «бізнес» 27-річний мешканець Сум, який залучив до неї батька та знайомого. В одному з приватних будинків у передмісті Сум зловмисники обладнали відповідну лабораторію, в якій виготовляли психотропну речовину амфетамін та прекурсор фенілнітропропен.

У ході моніторингу мережі Інтернет кіберполіцейські виявили Telegram-бот, у якому правопорушники приймали «замовлення» на оптові партії психотропів. Збували продукцію за допомогою послуг однієї з поштових служб та методом «закладок» по всій території України.

Щомісячний прибуток від цієї протиправної діяльності складав близько 200 тисяч гривень. Отриманий прибуток члени угруповання розподіляли порівну.

У квітні оперативники кіберполіції за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення провели 5 обшуків зі місцями проживання та автомобільних засобах фігурантів. За результатами вилучено психотропні речовини та прекурсори загальною вагою понад 5 кілограмів, вартість яких за цінами «чорного ринку» сягає 300 тисяч гривень. Також вилучено устаткування для виготовлення та фасування психотропів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, готівку, патрони, квитанції та автомобіль.

Трьох членів злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до слідчого ізолятора. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи скеровано до суду.

Дії обвинувачених кваліфіковані, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу:

– ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

– ч. 1 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

– ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

– ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Фігурантам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

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Департамент кіберполіції Національної поліції України