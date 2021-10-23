Викрито рейдерів, які заволоділи будівлями в історичному центрі столиці

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом особам за фактами протиправного заволодіння майном організації та підроблення офіційних документів і їх використання (ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у вересні 2016 року група осіб за попередньою змовою протиправно заволоділи майном громадської організації – кількома об’єктами нерухомості в центрі Києві вартістю понад 50 млн грн. Для цього вони підробили документи та печатки товариства, а також підписи власників майна.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення інших учасників вчинення злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора