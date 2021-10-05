Викрито схему одержання хабарів за розмитнення автівок на Одеській митниці

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора під час одержання неправомірної вигоди викрито виконувача обов’язків начальника митного посту Одеської митниці Держмитслужби (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець, діючи спільно із службовими особами митниці, вимагав та одержав від представника юридичної особи хабар за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

За швидке розмитнення транспортних засобів була встановлена «такса» від 30 до 50 доларів США в залежності від обсягів та виду авто. При цьому, у разі несплати неправомірної вигоди службовими особами митниці створювалися штучні перешкоди – застосовувалися додаткові заходи митного контролю та безпідставно відмовлялося у реєстрації митних декларацій на транспортні засоби. Такі дії митників були спрямовані на схиляння особи до сплати «винагороди».

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.

Заходи з викриття здійснювалися слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора