Викрито схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва припинено протиправну діяльність групи осіб, які розповсюджували на території України фальсифіковані лікарські засоби (ч. 2 ст. 321-1 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що міжнародними рейсовими автобусами та літаками до України з інших країн надходили фальсифіковані лікарські засоби онкологічної групи. У подальшому, учасники схеми організовували збут вказаних препаратів на території Києва і інших міст.

16 грудня 2021 року на підставі ухвал суду з метою відшукування фальсифікованих лікарських засобів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведено обшуки, під час яких вилучено значну кількість медичних препаратів, грошові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти.

Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 млн грн.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура