Викрито схему вимагання грошей за посади у «Державної продовольчо-зерновій корпорації України» (відео)

Державним бюро розслідувань викрито системну корупційну схему службових осіб Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Корпорації запроваджено механізм вимагання неправомірної вигоди від підпорядкованих підрозділів за продовження перебування на посаді їх керівників.

В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання керівником одного з департаментів Корпорації неправомірної вигоди в розмірі 35 000 доларів США від директора однієї з філій Товариства за забезпечення подальшого перебування його на посаді директора філії.

12 березня 2021 року за результатами проведення комплексу скоординованих слідчих розшукових дій слідчими ГСУ ДБР затримано в порядку ст. 208 КПК України вказаного керівника одного з департаментів Акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України” під час отримання неправомірної вигоди в сумі 35 000 доларів США.

Вирішується питання повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

ДБР