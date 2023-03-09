«Вор в законі» на прізвисько «Бадрі Кутаїський» отримав підозру за участь у так званій «сходці»

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Він також є «смотрящим» за злодійським «общаком» росії. За допомогою телефонного зв’язку він разом з іншими «ворами в законі» брав участь у злочинному зібранні.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції продовжують збирати матеріали стосовно представників криміналітету, які організували та були присутні на так званій «сходці».

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Відповідні докази були отримані поліцейськими щодо 58-річного уродженця рф, якого «коронували» в Краснодарі у 25-річному віці. Згідно з матеріалами слідства «Барі Кутаїський» був учасником злочинного зібрання, де разом із «ворами в законі» на прізвиська «Умка», «Лаша Сван» та іншими особами ухвалили рішення щодо призначення «смотрящого» за «общаком» в Одеській області.

7 березня 58-річному «вору в законі» із санкційного списку РНБО повідомили підозру за ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України. Відомо, що підозрюваний «вор в законі» відповідає за надходження та розподіл коштів так званого російського злодійського «общаку» та «смотрящим» за ним. Раніше в іншій справі щодо організації та участі у злочинному зібрані підозри оголосили трьом суб’єктам підвищеного злочинного впливу у статусі «вора в законі» – «Поліку», «Умці», «Лаші Свану» та «Рамазу Богдадському».

Окрім того, наприкінці лютого підозру отримали так званий «куратор» за Одеським регіоном – «вор в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський», який має тісні зв’язки з криміналітетом рф, та його п’ять «ставлеників». Їм інкримінують організацію та участь у «сходці».

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. За організацію та участь у злочинному зібранні підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

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