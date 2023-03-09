«Вор в законі» на прізвисько «Бадрі Кутаїський» отримав підозру за участь у так званій «сходці»

Він також є «смотрящим» за злодійським «общаком» росії. За допомогою телефонного зв’язку він разом з іншими «ворами в законі» брав участь у злочинному зібранні.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції продовжують збирати матеріали стосовно представників криміналітету, які організували та були присутні на так званій «сходці».

Відповідні докази були отримані поліцейськими щодо 58-річного уродженця рф, якого «коронували» в Краснодарі у 25-річному віці. Згідно з матеріалами слідства «Барі Кутаїський» був учасником злочинного зібрання, де разом із «ворами в законі» на прізвиська «Умка», «Лаша Сван» та іншими особами ухвалили рішення щодо призначення «смотрящого» за «общаком» в Одеській області.

7 березня 58-річному «вору в законі» із санкційного списку РНБО повідомили підозру за ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України. Відомо, що підозрюваний «вор в законі» відповідає за надходження та розподіл коштів так званого російського злодійського «общаку» та «смотрящим» за ним. Раніше в іншій справі щодо організації та участі у злочинному зібрані підозри оголосили трьом суб’єктам підвищеного злочинного впливу у статусі «вора в законі» – «Поліку», «Умці», «Лаші Свану» та «Рамазу Богдадському».

Окрім того, наприкінці лютого підозру отримали так званий «куратор» за Одеським регіоном – «вор в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський», який має тісні зв’язки з криміналітетом рф, та його п’ять «ставлеників». Їм інкримінують організацію та участь у «сходці».

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. За організацію та участь у злочинному зібранні підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України