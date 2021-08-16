$15 тис. за вступ до аспірантури – викрито декана харківського вишу

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора декана факультету одного із Харківських вишів викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, декан вимагав у громадянина 15 тис доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів США – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

Першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів США декан факультету одержав 29 липня 2021 року. Під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура