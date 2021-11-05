Викрито спробу розікрасти близько ₴3 млрд. на будівництві Подільського моста у Києві
Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність групи осіб, які привласнювали кошти, виділені на будівництво Подільського моста у Києві. За попередньою інформацією, ділки замахнулися на розкрадання бюджету у сумі близько 3 млрд грн.
Як вдалося встановити СБУ, «схема» полягала у штучному завищенні вартості робіт на об’єкті, а також у підготовці актів на роботи, які фактично не виконувалися.
Фігуранти цієї оборудки залучили до протиправного механізму ділків, які:
- виготовляли підроблену бухгалтерську документацію;
- вели так звану тіньову бухгалтерію;
- створювали та підшукували ризикові юридичні особи для їх подальшого використання в протиправній діяльності.
У ході санкціонованих обшуків в підпільному офісі, який використовувався злочинцями, виявлено та вилучено:
- 37 печаток ризикових товариств – прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мостового переходу;
- підроблену бухгалтерську документацію та чорнову бухгалтерію, яка підтверджує мільярдні збитки держави;
- комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, котрі використовувалися спільниками у зазначеній протиправній діяльності.
Наразі відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Це ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), а також ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Проводяться слідчі дії для оголошення фігурантам про підозру, а також встановлення всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.
Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту кібербезпеки СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.
СБУ