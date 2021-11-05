Викрито спробу розікрасти близько ₴3 млрд. на будівництві Подільського моста у Києві

Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність групи осіб, які привласнювали кошти, виділені на будівництво Подільського моста у Києві. За попередньою інформацією, ділки замахнулися на розкрадання бюджету у сумі близько 3 млрд грн.

Як вдалося встановити СБУ, «схема» полягала у штучному завищенні вартості робіт на об’єкті, а також у підготовці актів на роботи, які фактично не виконувалися.

Фігуранти цієї оборудки залучили до протиправного механізму ділків, які:

виготовляли підроблену бухгалтерську документацію;

вели так звану тіньову бухгалтерію;

створювали та підшукували ризикові юридичні особи для їх подальшого використання в протиправній діяльності.

У ході санкціонованих обшуків в підпільному офісі, який використовувався злочинцями, виявлено та вилучено:

37 печаток ризикових товариств – прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мостового переходу;

підроблену бухгалтерську документацію та чорнову бухгалтерію, яка підтверджує мільярдні збитки держави;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, котрі використовувалися спільниками у зазначеній протиправній діяльності.

Наразі відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Це ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), а також ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Проводяться слідчі дії для оголошення фігурантам про підозру, а також встановлення всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту кібербезпеки СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

СБУ