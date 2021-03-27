В Киеве мужчина продавал наркотики за биткоины (фото)

Мужчина отправлял наркотики через почтовые отделения

В Киеве поймали 20-летнего мужчину, который работал «курьером» в Интернет-магазине по продаже наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Мужчина отправлял наркотики через почтовые отделения – указания по количеству и объему заказов он получал от так называемого «куратора», с которым общался исключительно с помощью мессенджера.

«Дилер, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, арендовал в столице гараж, который использовал как склад. «Заработную плату» получал криптовалютой Bitcoin, которую затем обналичивал в пунктах обмена валют», – говорится в сообщении.

В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет более 400 тыс. гривен.

Фигуранта задержали за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. // Сегодня