На Хмельниччині судитимуть молодика, який убив та зґвалтував неповнолітню дівчину

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 20-річного мешканця Хмельницького району за фактом умисного вбивства, поєднаного із сексуальним насильством, а також вчинення майнових злочинів (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України).



Трагедія сталася 5 липня в Хмельницькому.

Поблизу недіючого залізничного переїзду знайшли тіло 16-річної дівчини. Покійна була напівроздягненою.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 20-річний молодик. У скоєному юнак зізнався.

Розповів, що побачив незнайому дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли та відмовила, витяг з одягу шнурівку, накинув їй на шию, задушив і зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

Хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі він знаходиться під вартою.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури