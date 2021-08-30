На Житомирщині за кілька годин затримали підозрюваного в убивстві жінки

Подія сталась у м. Новограді-Волинському 28 серпня. На одній з вулиць було виявлено тіло звягельчанки із ознаками насильницької смерті. Того ж дня поліцейські встановили та затримали причетного до позбавлення життя людини. Обставини з’ясовуються у ході досудового розслідування.

Повідомлення про виявлення на одній з вулиць райцентру жінки без ознак життя та з явними ознаками насильницької смерті надійшло до поліції близько 12:40 від медиків.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Новоград-Волинського райвідділу. Під час огляду тіла загиблої, як з’ясувалось, 48-річної жительки одного із сіл району, фахівці зафіксували поранення шиї. Причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.

Правоохоронці провели огляд місця події та опитали можливих очевидців та свідків. Таким чином, за попередньо зібраними відомостями, з’ясували, що жінка приїхала в райцентр з метою працевлаштування. Роботодавця очікувала у сквері, коли до неї підійшов чоловік, зненацька вдарив гострим предметом і пішов далі.

— Оскільки подія відбулась посеред білого дня на парковій алеї, з неочевидних мотивів, надважливо було швидко розшукати підозрюваного. З усього було зрозуміло, що він міг становити потенційну загрозу для інших людей. Тож оперативники вилучили записи камер відеоспостереження, розміщених поблизу. Завдяки ним буквально за кілька годин вдалося встановити і затримати підозрювану особу, — повідомив начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.

31-річного жителя райцентру, підозрюваного в умисному вбивстві, поліцейські затримали у дворі будинку, де він проживав. Чоловік вживав спиртне. При ньому правоохоронці вилучили речові докази причетності до зухвалого злочину.

За наявними відомостями, з потерпілою він не був знайомий, а свої мотиви до вбивства чітко пояснити не може.

Нині чоловік під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Усі обставини та причини, що спонукали до вчинення тяжкого злочину, встановлюються у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області