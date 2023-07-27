Слідчі Чернігівського РУП повідомили про підозру в незаконній порубці лісу на суму понад ₴4 мільйони

Чернігівські поліцейські встановили, що мешканець Кіровоградщини спеціально винайняв бригаду лісорубів, які під приводом розчищення сільськогосподарських угідь в Чернігівському районі спиляли сім з половиною сотень дерев різних порід. Загальна сума збитків лісовому фонду України перевищила 4 мільйони 300 тисяч гривень.

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу, яка спричинила тяжкі наслідки), слідчі поліції Чернігівського району спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та прикордонниками встановили подробиці протизаконної діяльності спритного кропивничанина.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник діяв майже упродовж місяця, від січня до початку лютого 2023 року, в захисній лісосмузі на землях запасу однієї з територіальних громад Чернігівського району. Чоловік створив бригаду з сімох лісорубів та керував їхніми діями. Працівників він не повідомив про незаконність дорученої роботи. Таким чином, без передбаченого законом дозволу, не маючи лісорубного квитка (ордеру), діючи під приводом розчищення сільськогосподарських угідь, бригада незаконно знищила шляхом спилювання 750 дерев різних порід – переважно вільхи.

Фахівці з екології дійшли висновку, що внаслідок масштабної незаконної порубки погіршились екологічні властивості лісу, його кількість, захисні та водоохоронні функції. Отже, були заподіяні тяжкі наслідки довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам. Збитки держави перевищили 4 мільйони 300 тисяч гривень.

Сьогодні слідчі Чернігівського райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 246 ККУ (незаконна порубка лісу, яка спричинила тяжкі наслідки). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області