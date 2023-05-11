Засуджено шахрая, який видурив у бабусі 11 тисяч доларів

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, відповідно до якого 46-річного одесита засуджено до 6 років позбавлення волі за шахрайство (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

У жовтні минулого року до поліції звернулась 85-річна жінка: її ошукали за схемою «Ваш родич у біді».

Пенсіонерці подзвонив невідомий, представився лікарем та повідомив, що з її донькою сталося лихо – та потрапила у ДТП, а отже, на лікування необхідні чималі кошти. Чоловік через декілька годин завітав до квартири бабусі, де і отримав 11 тисяч доларів США.

Через деякий час потерпіла зрозуміла, що її ошукали. Тоді й звернулась до поліції.

Обвинуваченого затримали дорогою до Одеси. Більшу частину коштів він вже встиг обміняти та розпорядитися на власний розсуд.

Вирок суду першої інстанції сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку, однак апеляційний суд залишив рішення без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури