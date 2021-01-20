В Одесской области убили руководителя районной организации Общества Красного Креста

Алла Кубякина занимала должность с 2010 года.

В Одесской областной организации Общества Красного Креста сообщили о трагической смерти главы Тарутинской районной организации Аллы Кубякиной.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Аллы Николаевны. Мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем – именно такой она запомнится нашим коллегам на всю жизню», — отмечается на странице организации в Facebook.

В полиции Odessa.online подтвердили, что в Тарутино нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Отметим, что деятельность Аллы Кубякиной на протяжении последних десяти лет была связана с областной организацией Общества Красного Креста. Она не только исполняла обязанности главы Тарутинской районной организации, но и была младшей медсестрой патронажной службы милосердия.