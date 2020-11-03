Викрито сутенера, причетного до організації «будинків розпусти» у Львові та в Дніпрі

Зловмисника викрили співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління спільно з оперативниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини, за процесуального керівництва прокуратури області.

Як встановили правоохоронці, 29-річний житель міста Львова, займався сутенерством, а саме – разом із співучасниками організував чотири «будинки розпусти» в орендованих помешканнях у Львові та у Дніпрі, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартість яких починалась від 800 гривень і зростала в залежності від побажань клієнтів.

У рамках досудового розслідування 2 листопада поліцейські провели десять санкціонованих обшуків у Львові та у Дніпрі, під час яких виявили та вилучили речові докази – «чорнову» бухгалтерію, грошові кошти, виручені від протиправної діяльності та інше. До проведенні обшуків залучались бійці батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Також встановлено, що зловмисник причетний до ряду розбійних нападів, скоєних у Львові у вересні. Тоді йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. За рішенням суду, він був звільнений з-під варти під заставу.

Поліція Львівської області