За давні образи житель Одеського району вдарив товариша ножем

За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від очевидця про те, що на вулиці в одному з населених пунктів Нерубайської громади один чоловік вдарив іншого ножем. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2.

Правоохоронці встановили, що 58-річний місцевий житель в альтанці біля власного будинку розпивав спиртні напої разом із 49-річним односельцем. Під час застілля між товаришами виникла сварка на ґрунті давніх образ, яка переросла в бійку. У розпалі конфлікту старший за віком чоловік схопив кухонний ніж і завдав удар у живіт молодшому. Лікарі госпіталізували потерпілого з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці події.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Згідно із санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі слідчі клопочуть у суді щодо обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває. Процесуальне керівництво в справі здійснює Біляївська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2