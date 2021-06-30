Викрито злочинну схему привласнення майна державного підприємства ПАТ «Сумихімпром»

Група осіб, до яких входили службові особи, штучно нарощували кредиторську заборгованість підприємства. Таким чином вони намагалися заволодіти майном товариства, шляхом звернення на нього стягнення.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Управління Служби безпеки України в Сумській області та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему привласнення майна державного підприємства ПАТ «Сумихімпром».

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що службові особи держпідприємства укладали завідомо невигідні договори з підконтрольними структурами. Відповідно цих угод купувалася продукція за завищеними цінами, а продавали сировину – за заниженою вартістю. Окрім того, на купівлю продукцію витрачалися кредитні кошти, які були взяті під заставу майна підприємства.

Таким чином, фігуранти вводили держпідприємство в борги. В подальшому зловмисники планували привласнити майно підприємства, шляхом звернення на нього стягнення.

На території Сумської області правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків за місцями здійснення господарської діяльності та проживання фігурантів. В результаті вилучено бухгалтерську документацію та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Також з метою недопущення незаконного відчуження стратегічного держпідприємства накладено арешт на майновий комплекс ПАТ «Сумихімром».

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого Управління)