Чоловік приїхав до столицi та залишився без грошей – оголошено пiдозру в крадіжці місцевій мешканці

Черкащанин приїхав до Києва у справах та під час заселення в готель знайома викрала у нього гаманець з банківською карткою та заволоділа чужими коштами. Тепер їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Інформація про злочин надійшла від 47-річного мешканця Черкаської області, який приїхав до столиці на декілька днів та попросив знайому допомогти з поселенням в готель. Остання погодилася, втім в готелі таємно викрала у гостя гаманець з банківською карткою та зникла.

Через деякий час, на телефон чоловіка почали приходити оповіщення про зняття коштів з банківської картки, тому він звернувся до поліції із заявою про викрадення.

Оперативники встановити порушницю, нею виявилася 35-річна місцева мешканка, давня знайома потерпілого. Вона, попередньо дізнавшись пароль від банківської картки потерпілого, зняла гроші в банкоматі та витратила на власні потреби.

За вказаним фактом слідчими Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва зловмисниці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 4 ст. 185 (крадіжка);

– ч. 1 ст. 200 (підробка документів на переказ та їх використання);

– ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документу, вчиненого з корисливих мотивів).

Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва