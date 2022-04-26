Викрито злочинну схему привласнення вінничанином земельної ділянки вартістю майже ₴2,8 мільйони

Слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру місцевому жителю, який шляхом підробки документів заволодів земельною ділянкою площею 50 соток у м. Вінниця. Ринкова вартість землі становить майже 2,8 мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування поліцейські обласного главку поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань встановили, що зловмисник підробив свідоцтво право власності на земельну ділянку, розташовану в межах міста.

Аби остаточно узаконити право володіння землею, підозрюваний з підробленими актами звернувся до державного реєстратора, та зареєстрував земельну ділянку.

Отримавши всі документи, зловмисник реалізував земельний наділ за 800000 гривень, що у кілька разів дешевше від ринкової вартості.

Згідно висновку експерта, вартість ділянки становить близько 2, 8 мільйона гривень.

Слідчі оголосили вінничанину про підозру за ч. 3 та ч.4 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.1 ст.209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Такий злочин карається позбавленням волі строком до 6 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області