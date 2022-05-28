Викрито злочинну схему виведення ₴52 млн. на рахунки підконтрольних РФ підприємств

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами розтрати майна та службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, з 2021 року посадові особи підприємства, яке належить громадянину РФ — ексдепутату госдуми РФ від провладної партії, здійснювали фінансові махінації під час закупівлі матеріалів виробництва. Вони перерахували на рахунки товариств, що знаходяться на території країни-агресора, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн грн.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на цьому підприємстві, за місцями проживання фігурантів та належних їм приміщеннях. Під час обшуків вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності по імпортних операціях та операціях з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність та чорнові записи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора