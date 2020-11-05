Викриття псевдореабілітаційного центру на Харківщині: судитимуть двох осіб

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 1 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника псевдоцентру реабілітації та його підлеглого за фактом незаконного позбавлення волі, вчиненого щодо двох чи більше осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківського регіону під егідою протестантської релігійної громади харизматичного напрямку функціонував центр платної реабілітації для алко- та наркозалежних осіб. При цьому медичні ліцензії та спеціальне обладнання було відсутнє.

Під час проходження так званої «реабілітації» осіб, які перебували у вказаному центрі, примусово утримували в приміщенні. Їх обмежували у праві вільного пересування та позбавляли права спілкування з близькими та родичами. Крім того, керівництвом центру вилучалися особисті речі: грошові кошти, документи, мобільні телефони та ліки.

До утримуваних осіб застосовувалися засоби психічного та психологічного впливу: у разі спроби припинити покинути приміщення їм наносили тілесні ушкодження.

Під час проведення санкціонованих обшуків визволено 7 осіб, яких наразі визнано потерпілими у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування здійснював Шевченківській ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури