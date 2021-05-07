Вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення вантажів – судитимуть посадовця Київської митниці

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника митного поста Київської митниці Державної митної служби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовець митниці організував схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за безперешкодне митне оформлення вантажів. Створивши умови, за яких підприємці вимушені були надавати неправомірну вигоду, щоб уникнути тривалого митного контролю і зайвих витрат при розмитненні товарів, у грудні 2020 року він одержав від директора підприємства 800 доларів США за безперешкодне митне оформлення верстатного обладнання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора