Вінницькі поліцейські затримали ОЗУ, яке на мільйони гривень ошукало агрофірми в різних регіонах

14 травня в ході спецоперації у Вінниці працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими-детективами ГУНП за силової підтримки бійців КОРДу та спецпризначенців затримали організоване злочинне угруповання шахраїв. Під приводом купівлі-продажу зерна зловмисники вчинили понад десяток злочинних епізодів в різних регіонах країни. Усі затримані раніше судимі за майнові злочини та наразі знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами начальника управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, в ході проведення оперативних та слідчих дій поліцейські встановили та затримали членів злочинного угруповання, які спеціалізувались на шахрайських схемах з привласнення коштів фермерів-підприємців. Зловмисників поліцейські затримали, коли вони повернулись у Вінницю після вчинення ними чергової оборудки на Хмельниччині. Під час документування їх злочинної діяльності слідством встановлено, що організатори злочинів на сайтах шукали аграріїв, які продавали зерно та одночасно домовлялись з фермерами, готовими його купити. Коли водії з боку покупця приїжджали за зерном, зловмисники видавали себе за представників продавця, забирали гроші та залишали територію підприємства. Таким чином покупець залишався без грошей і зерна.

У фігурантів злочинного угруповання проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучені мобільні телефони, Сім-картки, записи проведених оборудок, банківські картки, гроші, чотири пістолети, три одиниці холодної зброї та предмет, схожий на гранату. Вилучене направлено на експертизу.

За інформацією слідства, зловмисники завдали мільйонні збитки понад десятьом фермерам з різних регіонів.

Затриманим слідчі-детективи обласного главку поліції оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування здійснюється під процесуальним супроводом прокуратури.

Відділ комунікації поліції Вінницької області